خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
خطيب الأوقاف: الله أذن بالخير لكل الخلق بمولد الحبيب المصطفى
فن وثقافة

حنين سعيد تكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم ضي |فيديو

الفنانة حنين سعيد
الفنانة حنين سعيد
أوركيد سامي

تألقت الفنانة حنين سعيد في فيلم ضي و الذي يعرض حالياً في السينمات.


وقالت حنين سعيد في لقاء لموقع صدى البلد الإخباري “بجسد شخصية شقيقة ضي بتساعده دائما في تحقيق حلمه في رحلته من أسوان للقاهرة وهي بنت مراهقة وتسعى أيضا وراء أحلامها وحياتها”.


وأضافت حنين سعيد "فيلم ضي رائع، شارك في العديد من المهرجانات ويناقش قضايا هامة متعددة و شعرت من تفاعل الجمهور الكبير أن الضي وصل للناس من مختلف البلاد و أن رساله الفيلم وصلت و الناس حست بالمشاعر الموجودة في الفيلم.

واختتمت حنين سعيد  حديثها قائلة: "أغنية الكينج محمد منير إضافة كبيرة وقوية للفيلم، وأنا سعيدة بالعمل مع المخرج القدير كريم الشناوي  و  كل  فريق العمل، حيث سادت الكواليس أجواء من التعاون والإيجابية".


فيلم ضي

يسلط فيلم "ضي" الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية، تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، ويعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة الفيلم: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، حنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم: الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون. من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

https://youtube.com/shorts/qGTI80a5nQU?si=7OnXM-oyLeeP_Hse

الفنانة حنين سعيد اخبار الفن نجوم الفن

