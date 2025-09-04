حنين سعيد تكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم ضي |فيديو

تألقت الفنانة حنين سعيد في فيلم ضي و الذي يعرض حالياً في السينمات.



وقالت حنين سعيد في لقاء لموقع صدى البلد الإخباري “بجسد شخصية شقيقة ضي بتساعده دائما في تحقيق حلمه في رحلته من أسوان للقاهرة وهي بنت مراهقة وتسعى أيضا وراء أحلامها وحياتها”.



وأضافت حنين سعيد "فيلم ضي رائع، شارك في العديد من المهرجانات ويناقش قضايا هامة متعددة و شعرت من تفاعل الجمهور الكبير أن الضي وصل للناس من مختلف البلاد و أن رساله الفيلم وصلت و الناس حست بالمشاعر الموجودة في الفيلم.

واختتمت حنين سعيد حديثها قائلة: "أغنية الكينج محمد منير إضافة كبيرة وقوية للفيلم، وأنا سعيدة بالعمل مع المخرج القدير كريم الشناوي و كل فريق العمل، حيث سادت الكواليس أجواء من التعاون والإيجابية".



فيلم ضي

يسلط فيلم "ضي" الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية، تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، ويعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة الفيلم: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، حنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم: الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون. من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

https://youtube.com/shorts/qGTI80a5nQU?si=7OnXM-oyLeeP_Hse