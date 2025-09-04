شوقي علام : رسول الله كان أكثر حنانا على الأطفال من آبائهم

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن رسول الله ﷺ لم يكن رحمة للكبار فقط، ولا للصغار فقط، ولكنه كان رحمة للعالمين.

وقال علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن رسول الله ﷺ، كان حنونا بالأطفال، مؤكدا أنه كان بمثابة أب وجد لهم، بل ربما أكثر حنانا على الأطفال من آبائهم.

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، ان رسول الله ﷺ كان يحمل سيدنا الحسن والحسين على ظهره في طفولتهما خلال الصلاة، خوفا عليهم، وتمثل المعاني الطيبة لتعامل النبي مع الأطفال.