الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
توك شو

شوقي علام : رسول الله كان أكثر حنانا على الأطفال من آبائهم

لدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق
محمود محسن

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن رسول الله لم يكن رحمة للكبار فقط، ولا للصغار فقط، ولكنه كان رحمة للعالمين.

وقال علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن رسول الله ﷺ، كان حنونا بالأطفال، مؤكدا أنه كان بمثابة أب وجد لهم، بل ربما أكثر حنانا على الأطفال من آبائهم.

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، ان رسول الله  كان يحمل سيدنا الحسن والحسين على ظهره في طفولتهما خلال الصلاة، خوفا عليهم، وتمثل المعاني الطيبة لتعامل النبي مع الأطفال. 

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

