بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

احتفل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمولد خير الأنام ومسك الختام سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ، فى بث مباشر على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وتتضمن فقرات الحفل:
▪️«خير الورى ﷺ» مع فضيلة الشيخ محمد الخولي - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
▪️«فضيلة اتباعه ﷺ» مع فضيلة الشيخ إسلام ضيف - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
▪️«رحمة للعالمين ﷺ» مع الأستاذة هبة النجار - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
▪️«محبته لأمته ﷺ» مع فضيلة الدكتور عصام مسعود - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
▪️«قدوتنا ﷺ» مع فضيلة الدكتور أحمد شبل - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
▪️«جاءكم من الله نور» مع فضيلة الشيخ السيد عرفة - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.