رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

توقع محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تتوالى عمليات تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، طالما أن التضخم يتم محاصرته.

استمرار التضخم في الانخفاض

وأكد «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصنايعية» والمذاع عبر قناة «المحور» على أنه حال استمرار التضخم في الانخفاض فبالتالي سيتم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وذلك لصالح الاقتصاد والبلد، والبنك المركزي هو الذي يقرر ذلك.



ولفت إلى أن البنك المركزي من أهم واجباته أنه يستهدف التضخم الذي قد وصل إلى أكثر من 38%، مؤكدا على أن التضخم أسوأ من رفع الفائدة.

سياسة البنك المركزي

وأوضح أن سياسة البنك المركزي المصري التي يعمل بها نجحت وانخفض التضخم بصورة واضحة، والآن ينتظر المقترضين انخفاض سعر الفائدة التي قد وصلت إلى أرقام مرتفعة تعيق الصناعة.