وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

محمد البدوي

توقع محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تتوالى عمليات تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، طالما أن التضخم يتم محاصرته.

 استمرار التضخم في الانخفاض

وأكد «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصنايعية» والمذاع عبر قناة «المحور»  على أنه حال استمرار التضخم في الانخفاض فبالتالي سيتم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وذلك لصالح الاقتصاد والبلد، والبنك المركزي هو الذي يقرر ذلك.


ولفت إلى أن البنك المركزي من أهم واجباته أنه يستهدف التضخم الذي قد وصل إلى أكثر من 38%، مؤكدا على أن التضخم أسوأ من رفع الفائدة.

 سياسة البنك المركزي

وأوضح أن سياسة البنك المركزي المصري التي يعمل بها نجحت وانخفض التضخم بصورة واضحة، والآن ينتظر المقترضين انخفاض سعر الفائدة التي قد وصلت إلى أرقام مرتفعة تعيق الصناعة.

