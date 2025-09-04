سويسرا.. التضخم يواصل ارتفاعه البطيء في شهر أغسطس الماضي

ارتفعت أسعار المستهلك في سويسرا بشكل طفيف للغاية في شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، بينما انكمش الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل طفيف، ولا يزال الإنفاق على الإسكان يثقل كاهل الميزانية السويسرية.



وأفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء (FSO) في مسحه الشهري - حسبما ذكر راديو "غل إف إم" الاخباري السويسري اليوم /الخميس/ - بأن التضخم خلال الفترة قيد المراجعة تسارع بنسبة 2ر0% على أساس سنوي، كما حدث في الشهر السابق.



ومن ناحية أخرى، انكمش مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1ر0% خلال الشهر.



ويتماشى هذا الاتجاه مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة أنباء الأعمال السويسرية الرائدة (AWP) حيث توقعوا أن يتراوح التضخم في شهر أغسطس الماضي بين +1ر0% و+3ر0% على أساس سنوي.



وكان من المتوقع أن يتراوح التغير الشهري بين -1ر0% و+1ر0%.



ومن بين البنود الرئيسية للإنفاق للأسر السويسرية، ارتفعت الإيجارات بنسبة 9ر1% على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5ر0% وأسعار الرعاية الصحية بنسبة 1ر0%، حسب ما ذكره إحصائيون اتحاديون.



يذكر أن المكتب الفيدرالي للإحصاء هو وكالة اتحادية تابعة للاتحاد السويسري وهو مكتب الإحصاء السويسري، ويقع في /نوشاتيل/ ويتبع لوزارة الداخلية الاتحادية.

