لقاء توعوي بجامعة حلوان عن الحرب الإعلامية والدعاية الرقمية وتأثيرها على الرأي العام

في إطار جهود جامعة حلوان لنشر الوعي، تنظم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام جامعة حلوان لقاءً توعويًا بعنوان "الحرب الإعلامية والدعاية الرقمية: كيف تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام والدول أثناء النزاعات"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ويحاضر في اللقاء الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، يستهدف اللقاء تسليط الضوء على الدور المتنامي للإعلام الرقمي في تشكيل الرأي العام خلال فترات النزاع، وتحليل أدوات وأساليب الدعاية الرقمية التي تُستخدم للتأثير على المجتمعات وتوجيه السلوك العام. كذلك يتم مناقشة نماذج واقعية من الحروب الرقمية، مع التركيز على كيفية مواجهة التضليل الإعلامي ودور الفرد في التحقق من المحتوى الرقمي.

ويتضمن اللقاء عدة محاور رئيسية، أبرزها تعريف الحرب الإعلامية والدعاية الرقمية، استعراض أدوات وسائل التواصل الاجتماعي في النزاعات، عرض نماذج واقعية من الحروب الرقمية، مناقشة آليات مواجهة التضليل الإعلامي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الجامعة لتعزيز الوعي الرقمي ومهارات التفكير النقدي، بما يواكب تحديات العصر الرقمي وتأثيراته المتزايدة على المجتمعات.

يعقد اللقاء يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر2025‪ في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات الرئيسية، بمبنى رئاسة الجامعة.