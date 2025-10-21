قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاء توعوي بجامعة حلوان عن الحرب الإعلامية والدعاية الرقمية وتأثيرها على الرأي العام

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار جهود جامعة حلوان لنشر الوعي، تنظم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام جامعة حلوان لقاءً توعويًا بعنوان "الحرب الإعلامية والدعاية الرقمية: كيف تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام والدول أثناء النزاعات"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ويحاضر في اللقاء الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، يستهدف اللقاء تسليط الضوء على الدور المتنامي للإعلام الرقمي في تشكيل الرأي العام خلال فترات النزاع، وتحليل أدوات وأساليب الدعاية الرقمية التي تُستخدم للتأثير على المجتمعات وتوجيه السلوك العام. كذلك يتم مناقشة نماذج واقعية من الحروب الرقمية، مع التركيز على كيفية مواجهة التضليل الإعلامي ودور الفرد في التحقق من المحتوى الرقمي.

ويتضمن اللقاء عدة محاور رئيسية، أبرزها تعريف الحرب الإعلامية والدعاية الرقمية، استعراض أدوات وسائل التواصل الاجتماعي في النزاعات، عرض نماذج واقعية من الحروب الرقمية، مناقشة آليات مواجهة التضليل الإعلامي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الجامعة لتعزيز الوعي الرقمي ومهارات التفكير النقدي، بما يواكب تحديات العصر الرقمي وتأثيراته المتزايدة على المجتمعات.

يعقد اللقاء يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر2025‪ في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات الرئيسية، بمبنى رئاسة الجامعة.

جامعة حلوان الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الحرب الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

سعر الذهب

علي مدار 5 أيام.. أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجآة

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

ترشيحاتنا

منتخب مصر الثاني

3 أزمات تضرب منتخب مصر الثاني قبل المشاركة بـ كأس العرب| تفاصيل

الخطيب وياسين منصور

عايزين نبقي زي برشلونة| 15 تصريحًا ناريًا من ياسين منصور حول أزمات الأهلي

ياسر إدريس

ياسر إدريس يكرم ليلى محمد بطلة الإرادة

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

المزيد