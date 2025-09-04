قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني: برلين ستشدد العقوبات إذا واصلت موسكو المماطلة بشأن وقف إطلاق النار

ميرتس
ميرتس
القسم الخارجي

قال المستشار الألماني فريدرش ميرتس، الخميس، إن بلاده ستدفع نحو تشديد العقوبات على روسيا إذا استمرت في المماطلة وعدم التجاوب مع الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأكد المستشار أن "الوقت ينفد"، وأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بمزيد من المراوغة السياسية بينما يدفع المدنيون ثمن الحرب، مشددًا على أن العقوبات الأوروبية المقبلة قد تستهدف قطاعات استراتيجية جديدة بالاقتصاد الروسي.

وأشار إلى أن برلين تنسق مع شركائها الأوروبيين والأطلسيين لضمان أن تكون الإجراءات المقبلة "حاسمة وفعّالة"، موضحًا أن هدفها ليس فقط الضغط على القيادة الروسية، بل أيضًا دفعها إلى طاولة المفاوضات بجدية.

وتأتي تصريحات المستشار في وقت تتزايد فيه المطالب الأوروبية بتبني نهج أكثر صرامة تجاه موسكو، بعد فشل المحادثات الأخيرة في باريس بين كييف والقادة الأوروبيين في تحقيق تقدم ملموس. 

ويرى محللون أن ألمانيا تحاول الموازنة بين دعم أوكرانيا وحماية اقتصادها من تداعيات العقوبات، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.

ويرى مراقبون أن الموقف الألماني الجديد يعكس قلقًا متزايدًا من طول أمد الحرب وما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية على القارة الأوروبية.

 كما يعتبر رسالة واضحة للكرملين بأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى عزلة دولية أكبر وعقوبات أكثر قسوة قد تطال قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الروسية.

فريدرش ميرتس المستشار الألماني أوكرانيا موسكو باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إزالة التعديات

جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات للمخالفات وإزالة التعديات بالتجمعات الثلاثة

وزير الإسكان

وزير الإسكان: 275 ألف م3/يوم حجم الطاقة التصميمية لمحطات تحلية مياه البحر بمطروح

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد