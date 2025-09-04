إبراهيم حسن يخرج عن صمته برسائل قوية قبل مواجهة المنتخب وإثيوبيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير رسائل نارية من إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، قبل مواجهة إثيوبيا، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "بقالي فترة متكلمتش مع إبراهيم حسن ولا حسام حسن، إمبارح لقيت إبراهيم باعتلي رسالة وماسحها إتخضيت، بعدها كلمته وخدنا مكالمة مطولة مع بعض وهنقل ليكم تفاصيل رسالته".

وتابع: "إبراهيم قالي بص يا كابتن إحنا قافلين بُقنا ومش بنتكلم، قولتله حلو إحنا عايزين كدا وعندك 5 أيام حاسمة وأرجوك لا تهتم بالصغائر".



وأضاف: "الكابتن قال إحنا مش بنظلم حد وبنحاول بقدر الإمكان نكون أمناء في الاختيارات وكل شيء ومعندناش هدف غير إننا نوصل لكأس العالم في الوقت الحالي، ومحتاجين دعم المنظومة كلها وبتوصلنا كلّ الرسايل والحاجات وشايفين إن دا مش وقته، ولو إحنا مش بندرب كنا هندعم المنتخب في الوقت دا".

وأتم: “قالي يا كابتن نفسي الجمهور يبقي موجود، لأنه هو السلاح والوقود، وعايز أبعت رسالة للاعبين اللي ليهم كباتن زي شوبير وإبراهيم وصلاح، وعايزينك توصل رسالة لجيل تسعين، ونتمني يكون ليهم مكان مخصص في الاستاد ونشوفهم كلهم في الماتش بيدعمونا”.