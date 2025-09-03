الوطني يكسب.. إشادة عالمية بنتائج منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

أشادت شبكة «بي بي سي» البريطانية، بأداء ونتائج منتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتخلي بالتخي عن تقاليده في الاستعانة بالمدربين الأجانب الصارمين والدفاعيين، والاعتماد على حسام حسن، لعب دورًا مهما في تصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، والاقتراب من حجز بطاقة الصعود.

ويتصدر منتحب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين المقبلتين من التصفيات، لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال.