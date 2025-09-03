تعليق مثير من أحمد بلال على تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للأهلي

أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن عماد النحاس هو الاختيار الأنسب للنادي الأهلي في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الأحمر.

وقال بلال في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اختيار عماد النحاس موفق للغاية، وهو يعلم كل كبيرة وصغيره عن الفريق في هذه الفترة، هذه الفترة حرجة، وعماد النحاس أثبت نجاحا مع الاهلي في الولاية الأولى وأتمنى ان تستمر التجربة حتى شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف: أتمنى التمهل حتى يتم اختيار مدير فني يعلم كل كبيرة وصغيرة، وأن يأتي في فترة التوقف حتى يتم محاسبته حال التعثر، والفرق الكبيرة لا تحتمل التجارب الفاشلة للمدربين، ولا تحتمل أكثر من 3 إخفاقات.

وتابع: أنا ضد اختيار بيتسو موسيماني إطلاقا وكنت ضد اختيار ريبييرو، وتجربة الأهلي أفضل من البحث عن مدرب يعمل في الفرق الإفريقية ولكن مفيش أقوى من النادي حتى يتم اختيار مدرب من فريق أقل في إفريقيا، وفايلر خيار أمثل للأهلي أو مدرسة أوروبية مدرب يلعب على البطولات.