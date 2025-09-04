قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يحيي ذكرى وفاة محمود الجوهري

حسام حسن يحيى ذكرى وفاة محمود الجوهري
حسام حسن يحيى ذكرى وفاة محمود الجوهري

أحيا الكابتن حسام حسن قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم ذكرى رحيل الأسطورة محمود الجوهري، أحد أعظم الأسماء في تاريخ الكرة المصرية والعربية.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"اليوم ذكرى رحيل جنرال الكرة المصرية ، كابتن محمود الجوهرى
اللهة ارحمه رحمة تفنى بها عن رحمة من سواك، واجعله في الفردوس الأعلى دون حساب أو سابقة عذاب، وآنس وحدته في قبره، وبلغه منزلة الشهداء والصالحين يا رب العالمين".


لم يكن الجنرال محمود الجوهري مجرد اسم في قائمة مدربي الكرة المصرية، بل كان حالة فريدة تجاوزت حدود التكتيك والخطط، ليصبح رمزًا للوطنية والانضباط وصناعة المجد الكروي، ليس فقط في مصر، بل في العالم العربي بأسره.

وفي مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، تحدث الكاتب الصحفي عمر البانوبي، مؤلف كتاب "الجنرال محمود الجوهري"، عن إرث هذا المدرب الاستثنائي، كاشفًا أسرارًا وتفاصيل شكلت ملامح أسطورة لن تغيب عن ذاكرة المصريين.


فهو أول من قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 1990 بعد غياب دام 56 عامًا، وحقق أول لقب لكأس العرب عام 1992، وتُوج بـكأس الأمم الإفريقية 1998، قبل أن يقود الفريق للمشاركة في كأس القارات 1999 بالمكسيك.

ولم يتوقف عند ذلك، بل اقترب من التأهل مجددًا إلى مونديال 2002، مؤكّدًا مكانته كأحد أعظم مدربي القارة السمراء.

الكابتن حسام حسن قائد منتخب مصر الاول لكرة القدم ذكرى رحيل الأسطورة محمود الجوهري الأسطورة محمود الجوهري رحيل الأسطورة محمود الجوهري الجنرال محمود الجوهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد