حسام حسن يحيي ذكرى وفاة محمود الجوهري

أحيا الكابتن حسام حسن قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم ذكرى رحيل الأسطورة محمود الجوهري، أحد أعظم الأسماء في تاريخ الكرة المصرية والعربية.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"اليوم ذكرى رحيل جنرال الكرة المصرية ، كابتن محمود الجوهرى

اللهة ارحمه رحمة تفنى بها عن رحمة من سواك، واجعله في الفردوس الأعلى دون حساب أو سابقة عذاب، وآنس وحدته في قبره، وبلغه منزلة الشهداء والصالحين يا رب العالمين".



لم يكن الجنرال محمود الجوهري مجرد اسم في قائمة مدربي الكرة المصرية، بل كان حالة فريدة تجاوزت حدود التكتيك والخطط، ليصبح رمزًا للوطنية والانضباط وصناعة المجد الكروي، ليس فقط في مصر، بل في العالم العربي بأسره.

وفي مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، تحدث الكاتب الصحفي عمر البانوبي، مؤلف كتاب "الجنرال محمود الجوهري"، عن إرث هذا المدرب الاستثنائي، كاشفًا أسرارًا وتفاصيل شكلت ملامح أسطورة لن تغيب عن ذاكرة المصريين.



فهو أول من قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 1990 بعد غياب دام 56 عامًا، وحقق أول لقب لكأس العرب عام 1992، وتُوج بـكأس الأمم الإفريقية 1998، قبل أن يقود الفريق للمشاركة في كأس القارات 1999 بالمكسيك.

ولم يتوقف عند ذلك، بل اقترب من التأهل مجددًا إلى مونديال 2002، مؤكّدًا مكانته كأحد أعظم مدربي القارة السمراء.