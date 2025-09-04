للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

يساعد الإقلاع عن التدخين قبل الحمل أو في وقت مبكر منه في حماية الجنين وضمان سلامة جسده من الأمراض الخطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم أهم فوائد الإقلاع عن التدخين أثناء الحمل.

الإقلاع عن التدخين سيفيدكِ أنتِ وطفلكِ فورًا وتتخلصين من الغازات الضارة، مثل أول أكسيد الكربون، والمواد الكيميائية الضارة الأخرى من جسمكِ.

سوف يقلل من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة

من المرجح أن يكون لديك حمل أكثر صحة وطفل أكثر صحة

سوف يقلل من خطر ولادة طفل ميت

المولد في الميعاد فمن غير المرجح أن يولد طفلك مبكرًا جدًا وأن يعاني من مشاكل في التنفس والتغذية والصحة التي غالبًا ما تأتي مع الولادة المبكرة.

خفض احتمال أن يولد طفلك بوزن منخفض حيث وجدت الأبحاث أن أطفال المدخنات أخف وزنًا من غيرهن، مما قد يسبب مشاكل أثناء الولادة وبعدها و على سبيل المثال، هم أكثر عرضة لصعوبة الحفاظ على دفء أجسامهم، وأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ستقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) ، والمعروفة أيضًا باسم “موت المهد”

الإقلاع عن التدخين الآن سيساعد طفلكِ لاحقًا فالأطفال الذين يدخن آباؤهم أكثر عرضة للإصابة بالربو وأمراض خطيرة أخرى قد تتطلب علاجًا في المستشفى.

تنبيه كلما أقلعتِ عن التدخين مبكرًا، كان ذلك أفضل.ط ولكن حتى لو توقفتِ عنه في الأسابيع الأخيرة من الحمل، فسيعود عليكِ بالنفع أنتِ وطفلكِ.