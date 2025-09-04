مظاهر جميلة في حب النبي.. توزيع شربات بالموز على المواطنين بالإسكندرية |صور

شهدت معظم شوارع وشواطئ الاسكندرية بطول طريق الكورنيش، اليوم الخميس، مظاهر توزيع الحلوى وأكواب الشربات بالموز على المواطنين والرواد، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

ويعد توزيع شربات الفراولة أو الورد المزين بالموز من العادات السكندرية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن فرحة بسيطة بتجمعنا كلنا ونشارك بيها الزوار والمصيفين النهاردة على شواطئ الإسكندرية احتفالًا بمولد خير البرية

وأشارت إلى أن شواطئ إسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف، فمن عادات الإسكندرانية الحلوة في مولد النبي إننا نوزع شربات أحمر بطعم الفراولة أو الورد ونزينه بشرايح موز.

ويعد المولد النبوى الشريف من أهم الأعياد الدينية التى يحتفل بها المسلمون وسط أجواء من البهجة والفرحة، وهو من المناسبات الدينية التى يكون لها طابع خاص فى عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث يحتفل به أهالى الإسكندرية بعادات خاصة تميزهم.

وفى كل عام وبمناسبة المولد النبوى الشريف، تشهد شوارع الإسكندرية احتفالات شعبية بتلك المناسبة، حيث يقوم الأهالى بتوزيع الشربات بالموز والأرز باللبن على المارة، وهى عادة سكندرية يحرص الأهالى عليها فى كل عام.