سوريا.. مقتل شخص اثر استهداف طائرة مسيرة لسيارة مدنية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل شخص واحد على الأقل، اليوم الخميس، إثر استهداف طائرة مسيرة لسيارة مدنية أثناء مرورها على طريق مطار حلب الدولي شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة أن "الطيران المسيّر استهدف سيارة مدنية"، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية أن الهجوم أسفر عن "مقتل شخص"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية الضحية.

في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني في وزارة الداخلية بحلب قوله إن الضربة تسببت في "مقتل شخصين كانا داخل السيارة".

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة انفجارات عنيفة شهدها ريف إدلب الغربي في 14 أغسطس الماضي، ناجمة عن تفجير مستودع ذخيرة ومقر يعتقد أنه لعناصر أجنبية، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة في الأجواء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".