أردوغان: لن نتخلى عن سوريا.. وسنقف في وجه مثيري الفوضى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هوية الجهات التي تحاول إشعال الفوضى في سوريا معروفة للجميع، مشيرًا إلى أن عددهم كبير، وهو ما يجعل من دعم تركيا لاستقرار سوريا مسألة لا يمكن التراجع عنها.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها اليوم: "لن يتمكن أحد من منع سوريا من الازدهار والنهوض. هذه المرة، سيخسر أمراء الحرب الذين يستثمرون في الفوضى".

وأضاف: "نولي اهتمامًا كبيرًا بوحدة الأراضي السورية ونريد أن يعم السلام والازدهار في كافة ربوعها".

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تتوافق في الرؤية مع الإدارة السورية الحالية، قائلا: "نريد أن تكون سوريا موحدة بكل أطيافها، ويشاركنا الرئيس أحمد الشرع وإدارته هذا الرأي".

كما شدد أردوغان على العلاقات الأخوية التي تربط تركيا بمختلف مكونات الشعب السوري، مؤكدا: "الأكراد هم أشقاؤنا، بغض النظر عن مكان وجودهم، ولا يستطيع أحد أن يقوض أخوتنا الأبدية".

من جهة أخرى، هاجم الرئيس التركي إسرائيل على خلفية جرائمها في غزة، وقال: "لن ننسى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ولن ينسى الآباء والأمهات في العالم قتل أطفال غزة بهذه الوحشية".

واختتم أردوغان تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا ستواصل دعمها لكل جهد يسهم في إعادة بناء سوريا الموحدة والمزدهرة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف تقسيمها أو استنزافها.