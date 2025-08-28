أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة "لن تمر من دون حساب"، مؤكداً أن من يقتلون الأطفال والمدنيين أمام عدسات الكاميرات "سيخضعون عاجلاً أم آجلاً للمساءلة".

وأضاف أن صور الأطفال الجوعى الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع "تمزّق القلوب وتدمي الضمائر"، محمّلاً "عصابة القتل الصهيونية" مسؤولية ما وصفه بالإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي وصفه بأنه "مخزٍ".

وفي السياق نفسه، افتتح أردوغان رسميًا "القبة الفولاذية"، وهو أول نظام دفاع جوي متكامل من إنتاج تركي، واصفًا الخطوة بأنها "لحظة فاصلة في مسيرة الدولة وصناعتها الدفاعية".

وقال في كلمته خلال الفعالية التي أقيمت في منشآت شركة الصناعات الدفاعية "أسيلسان" بالعاصمة أنقرة: "بهذه الأنظمة ندخل حقبة جديدة في مجال الدفاع الجوي. إنها رسالة قوة لتركيا، تبعث الطمأنينة لدى أصدقائنا وتثير القلق لدى أعدائنا".

وأوضح الرئيس التركي أن مشروع "القبة الفولاذية" يدمج منصات دفاع جوي برية وبحرية مع أجهزة استشعار متطورة، لتشكيل شبكة حماية متكاملة للسماء التركية. وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من المشروع شملت إدخال 47 مركبة بقيمة 460 مليون دولار، دون أن يحدد موعد التشغيل الكامل للنظام.

كما كشف عن خطط لافتتاح مرافق إنتاج جديدة لشركة "أسيلسان" بحلول عام 2026، مؤكداً أن تركيا لن تكتفي مستقبلاً بتلبية احتياجاتها الدفاعية، بل ستسعى إلى قيادة العالم بتكنولوجياتها المتطورة.

ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تعكس مزيجاً من الخطاب السياسي المتصل بالقضية الفلسطينية، والرسائل الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز مكانة تركيا كقوة إقليمية عسكرية وصناعية.

وتسعى أنقرة إلى ترسيخ استقلاليتها في مجال الصناعات الدفاعية بعد سنوات من الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، وهو ما يمنحها هامش مناورة أكبر في ملفات السياسة الخارجية.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة، ما يجعل "القبة الفولاذية" خطوة رمزية وعملية في آن واحد، سواء على صعيد تعزيز الردع العسكري أو على صعيد إبراز صورة تركيا كدولة تتحدى الضغوط الدولية وتدافع عن قضايا المنطقة.