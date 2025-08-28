قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"

اردوغان
اردوغان
القسم الخارجي

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة "لن تمر من دون حساب"، مؤكداً أن من يقتلون الأطفال والمدنيين أمام عدسات الكاميرات "سيخضعون عاجلاً أم آجلاً للمساءلة".

 وأضاف أن صور الأطفال الجوعى الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع "تمزّق القلوب وتدمي الضمائر"، محمّلاً "عصابة القتل الصهيونية" مسؤولية ما وصفه بالإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي وصفه بأنه "مخزٍ".

وفي السياق نفسه، افتتح أردوغان رسميًا "القبة الفولاذية"، وهو أول نظام دفاع جوي متكامل من إنتاج تركي، واصفًا الخطوة بأنها "لحظة فاصلة في مسيرة الدولة وصناعتها الدفاعية". 

وقال في كلمته خلال الفعالية التي أقيمت في منشآت شركة الصناعات الدفاعية "أسيلسان" بالعاصمة أنقرة: "بهذه الأنظمة ندخل حقبة جديدة في مجال الدفاع الجوي. إنها رسالة قوة لتركيا، تبعث الطمأنينة لدى أصدقائنا وتثير القلق لدى أعدائنا".

وأوضح الرئيس التركي أن مشروع "القبة الفولاذية" يدمج منصات دفاع جوي برية وبحرية مع أجهزة استشعار متطورة، لتشكيل شبكة حماية متكاملة للسماء التركية. وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من المشروع شملت إدخال 47 مركبة بقيمة 460 مليون دولار، دون أن يحدد موعد التشغيل الكامل للنظام.

كما كشف عن خطط لافتتاح مرافق إنتاج جديدة لشركة "أسيلسان" بحلول عام 2026، مؤكداً أن تركيا لن تكتفي مستقبلاً بتلبية احتياجاتها الدفاعية، بل ستسعى إلى قيادة العالم بتكنولوجياتها المتطورة.

ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تعكس مزيجاً من الخطاب السياسي المتصل بالقضية الفلسطينية، والرسائل الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز مكانة تركيا كقوة إقليمية عسكرية وصناعية.

وتسعى أنقرة إلى ترسيخ استقلاليتها في مجال الصناعات الدفاعية بعد سنوات من الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، وهو ما يمنحها هامش مناورة أكبر في ملفات السياسة الخارجية.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة، ما يجعل "القبة الفولاذية" خطوة رمزية وعملية في آن واحد، سواء على صعيد تعزيز الردع العسكري أو على صعيد إبراز صورة تركيا كدولة تتحدى الضغوط الدولية وتدافع عن قضايا المنطقة.

اردوغان الرئيس التركي عصابة القتل الصهيونية الإبادة الجماعية القبة الفولاذية العاصمة أنقرة شركة الصناعات الدفاعية أسيلسان تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

ترشيحاتنا

فيريرا

فيريرا ليس راضيًا عن أداء الزمالك أمام فاركو.. ويشيد بمستوى "شيكو بانزا"

عمر فرج

الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف نجم الزمالك بعد ازمته مع جون ادواردو

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد