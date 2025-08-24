زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو

حثّت السيدة الأولى في تركيا، أمينة أردوغان، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، على إبداء نفس الاهتمام بأطفال غزة كما فعلت مع الأطفال الأوكرانيين المتضررين من الحرب.

وفي رسالة لها، أشارت أمينة أردوغان إلى أهمية مناصرة قضية غزة من قبل زوجة الرئيس الأمريكي، مبرزةً تعاطفها السابق مع 648 طفلًا أوكرانيًا فقدوا حياتهم في الصراع.

وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان المجاعة رسميًا في مدينة غزة، وهو الأمر الذي وصفه مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة بأنه "لا يقبل الجدل".

وقال توم فليتشر، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنها مجاعة كان يمكننا منعها لو أُتيح لنا ذلك".

ومع ذلك، ما تزال المساعدات تتكدس على الحدود بسبب العراقيل الممنهجة التي تفرضها إسرائيل.