حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السكر
السكر

 يعد زيت القرفة من المواد الطبيعية المهملة رغم فوائده الصحية المتعددة.

فوائد زيت القرفة 

ووفقا لما جاء في موقع  draxe يحسن زيت القرفة مستويات السكر في الدم حيث ثبت في كل من النماذج البشرية والحيوانية أن القرفة لها تأثيرات إيجابية على إطلاق الأنسولين، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وبالتالي منع التعب المزمن ، وتقلب المزاج، والرغبة الشديدة في تناول السكر والإفراط في تناول الطعام.

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

دراسة علمية

في دراسة أجريت على 60 شخصًا مصابين بداء السكري من النوع 2، أدت ثلاث كميات مختلفة (جرام واحد أو ثلاثة أو ستة جرامات) من مكملات القرفة التي تم تناولها لمدة 40 يومًا إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي.

يمكنك استخدام زيت القرفة النقي عالي الجودة في طعامك للاستفادة من فوائده في تنظيم سكر الدم. بالطبع، لا تُفرط في استخدامه حتى لا ينخفض ​​سكر الدم لديك كما أن استنشاق زيت القرفة العطري يُساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.
 

