استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

يعد زيت القرفة من المواد الطبيعية المهملة رغم فوائده الصحية المتعددة.

فوائد زيت القرفة

ووفقا لما جاء في موقع draxe يحسن زيت القرفة مستويات السكر في الدم حيث ثبت في كل من النماذج البشرية والحيوانية أن القرفة لها تأثيرات إيجابية على إطلاق الأنسولين، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وبالتالي منع التعب المزمن ، وتقلب المزاج، والرغبة الشديدة في تناول السكر والإفراط في تناول الطعام.

دراسة علمية

في دراسة أجريت على 60 شخصًا مصابين بداء السكري من النوع 2، أدت ثلاث كميات مختلفة (جرام واحد أو ثلاثة أو ستة جرامات) من مكملات القرفة التي تم تناولها لمدة 40 يومًا إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي.

يمكنك استخدام زيت القرفة النقي عالي الجودة في طعامك للاستفادة من فوائده في تنظيم سكر الدم. بالطبع، لا تُفرط في استخدامه حتى لا ينخفض ​​سكر الدم لديك كما أن استنشاق زيت القرفة العطري يُساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

