شقيق عروس حلوان: أختي تعرضت لحقن خاطئ في الوريد وقّف عضلة القلب

علق عبد الله كرم، شقيق إسراء عروس حلوان، على تفاصيل وفاتها داخل أحد مراكز التجميل، مؤكدًا أن شقيقته كانت كباقي الفتيات تسعى للظهور في أفضل صورة أمام زوجها قبل إتمام زفافها، إلا أن الأمر انتهى بمأساة.

جريمة غير مفهومة

وقال عبد الله كرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن إسراء توجهت إلى مركز تجميل، وهناك وقعت جريمة غير مفهومة حتى الآن، مرجحًا أنها تعرضت لحقن في الوريد أدى إلى توقف عضلة القلب لأكثر من 45 دقيقة.

وأضاف شقيق عروس حلوان، أن الأسرة لا تعلم طبيعة الخطأ الطبي الذي تسبب في تدهور حالتها، موضحًا أنه فور نقلها إلى المستشفى أُبلغوا من إدارة المستشفى بأنها وصلت متوفاة، وفقًا للتقرير الطبي الرسمي، وطالب بمحاسبة المتسبب في وفاة شقيقته، مؤكدًا أن ما حدث يمثل "إهمالًا طبيًا جسيمًا قاتلًا" ويستوجب عقاب المسؤولين عنه.