وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
قسم الفن

أكدت المطربة شذى على نجومية وجماهيرية المطربة أنغام ومدى النجاح الكبير التي حققته في مصر والعالم العربي على مدار سنوات طويلة.

وقالت شذى خلال ندوة بموقع صدى البلد: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات أخريات لم يحققن نفس النجاح أو استمرارية المشوار الفني، ولكني في الوقت نفسه لا أرتاح للقب صوت مصر الذي يشهد نزاعا وجدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت شذى: أم كلثوم نفسها لم يطلق عليها لقب “صوت مصر”، لأنه ومع قلة عدد المطربات المتواجدات على الساحة الفنية حاليا، سوف نجد عدد من الاصوات المميزة، منهن آمال ماهر ومي فاروق وغيرهن.

وتابعت شذى: رغم ذلك، أنغام فنانة حقيقية وهي بمثابة قدوة، وأنا شخصيا أتعلم منها ومن تركيزها في تطوير صوتها والموسيقى التي تختارها، وأتمنى لها كل الصحة والتوفيق.

زمانك دلوقتي
طرحت مجموعة روتانا للموسيقى أغنية "زمانك دلوقتي" للفنانة شذى، وذلك على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقٍ.


"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

شذى أغنية زمانك دلوقتي أنغام صوت مصر

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

