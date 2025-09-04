شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

أكدت المطربة شذى على نجومية وجماهيرية المطربة أنغام ومدى النجاح الكبير التي حققته في مصر والعالم العربي على مدار سنوات طويلة.



وقالت شذى خلال ندوة بموقع صدى البلد: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات أخريات لم يحققن نفس النجاح أو استمرارية المشوار الفني، ولكني في الوقت نفسه لا أرتاح للقب صوت مصر الذي يشهد نزاعا وجدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضافت شذى: أم كلثوم نفسها لم يطلق عليها لقب “صوت مصر”، لأنه ومع قلة عدد المطربات المتواجدات على الساحة الفنية حاليا، سوف نجد عدد من الاصوات المميزة، منهن آمال ماهر ومي فاروق وغيرهن.



وتابعت شذى: رغم ذلك، أنغام فنانة حقيقية وهي بمثابة قدوة، وأنا شخصيا أتعلم منها ومن تركيزها في تطوير صوتها والموسيقى التي تختارها، وأتمنى لها كل الصحة والتوفيق.

زمانك دلوقتي

طرحت مجموعة روتانا للموسيقى أغنية "زمانك دلوقتي" للفنانة شذى، وذلك على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقٍ.



"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

