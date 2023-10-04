نشاط مكثف.. جولات خارجية وداخلية للبرهان لحل أزمة السودان.. فيديو

شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطا خارجيا مكثفا من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان، حيث زار مصر، تركيا، قطر، جنوب السودان، إريتريا، أوغندا، وأمريكا.

وعرض برنامج "هذا المساء"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "نشاط مكثف.. جولات خارجية وداخلية للبرهان لحل أزمة السودان".

وتركزت الزيارات الخارجية للبرهان على البحث عن حلول للحرب الدائرة وتوضيح حقائق ما يجري على الأرض، وأكد أن بلاده وقواتها المسلحة تخوض حربا ضد مرتزقة من كل الجهات.

وركز البرهان خلال الأيام القليلة الماضية على تفقد عدة مدن وقواعد بالداخل السوداني منها مدينة بورتسودان وقاعدة مروي ومعبر أرقين ومدينة عطبرة، حيث يرى مراقبون ومحللون أن جولات البرهان الداخلية تأتي في سياق تأكيده على تضليل ميليشيا الدعم السريع للشعب السوداني بحديثها عن الديموقراطية.

وفي سياق إحكام الجيش السودان السيطرة على المقرات الاستراتيجية للدولة وخاصة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، فقد تم عزل ميليشيا الدعم السريع عن الدعم الخارجي.

