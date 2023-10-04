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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بحي شرق الإسكندرية |صور

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة شرقي الإسكندرية

أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، أن قسم الإعلانات بالحي شن عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة ، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت  إزالة 42 استاند إعلان مخالف بمناطق متفرقة بنطاق الحي ، وذلك بحضور الأستاذ محمد السجيعي رئيس قسم الإعلانات بالحي ومعاونيه وكافة الجهات المعنية . 

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ووجه حبيب مسئولي الإعلانات بالحي، بضرورة الاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وأكد حبيب أن الحملات تأتي ضمن تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، لشن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .

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