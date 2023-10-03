"الإسكندرية السينمائي" يعرض فيلم "فوى فوى فوى" ضمن برنامج وزارة الهجرة

أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم /الثلاثاء/ عرضا خاصا للفيلم المصري "ڤوي ڤوي ڤوي "، على هامش فعاليات الدورة الــ 39 من المهرجان ، ضمن برنامج وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



والفيلم اختير لتمثيل مصر في الأوسكار، وقصته مأخوذة عن أحداث حقيقية عام 2013، حيث يجد الشاب "حسن" نفسه أمام فرصة إعلان عن فريق كرة قدم للمكفوفين وهو شخص معافى ويقرر أن يخوض المغامرة، وينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، فيتحد "حسن" مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.



والفيلم إخراج وتأليف عمر هلال وإنتاج محمد حفظي، وبطولة نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه الدسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، وبسنت شوقي.