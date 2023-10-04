أرخص موبايل سامسونج لأصحاب الميزانية المحدودة

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ فترة كبيرة عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو Galaxy A04s، والذي يستهدف محدودي الدخل.

يأتي Galaxy A04s بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T606، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

يحتوي Galaxy A04s على كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهة One UI Core

وفيما يلي مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04s بالتفصيل:

• الشاشة: شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز.

• المعالج: Unisoc T606.

• الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

• الكاميرا: كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة One UI Core.

• البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

• السعر: 3777 جنيه مصري.

ويتوفر Galaxy A04s في مصر باللونين الأسود والأزرق.

يقدم Galaxy A04s مجموعة ميزات مناسبة لسعره، بما في ذلك شاشة كبيرة وكاميرا رئيسية جيدة. ومع ذلك، فإن أداء الهاتف قد يكون بطيئًا في بعض الأحيان بسبب المعالج الضعيف.

ويُعد Galaxy A04s خيارًا جيدًا لمحدودي الدخل الذين يبحثون عن هاتف ذكي أساسي بسعر مناسب.