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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة السكان الفرعية تشارك «رياض الأطفال» بمدرسة بئر العبد فرحة العام الجديد

فرحة الأطفال ببئر
فرحة الأطفال ببئر العبد

شاركت وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد شمال سيناء،  أطفال مدرسة رياض الأطفال بمدرسة بئر العبد الرسمية لغات فرحة العام الدراسي الجديد، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ الإقليم، وتعليمات العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء مديرة برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

رسم البهحة

ووزع العاملون بالوحدة، الهدايا والحلوى والورد على الأطفال، لرسم البهجة على وجوههم، وكسر حاجز الخوف لديهم من الدراسة، وذلك كأحد الأنشطة التي وضعتها الوحدة ضمن خطة العمل بالمدينة.
 وقالت ريم على يعقوب، مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن مشاركة الوحدة لتلاميذ رياض الأطفال؛ يأتي فى إطار خطة العمل التي وضعتها الوحدة لخدمة أهالي مدينة بئر العبد وتحت اشراف اللواء محمد بهجت رئيس مجلس ومدينة.

ومن جهته، أوضح خالد عبد الحليم، المنسق الإعلامي للوحدة، أن الوحدات السكانية على مستوى المحافظة، تشارك رياض الأطفال والمدارس فرحة العام الدراسي الجديد.

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بئر العبد الاطفال مدرسة رياض الدراسي

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