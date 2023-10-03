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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تستقبل أكبر قافلة طبية لخدمة المواطنين

قوافل طبية لعلاج
قوافل طبية لعلاج أبناء سيناء

تستقبل محافظة شمال سيناء   اليوم الثلاثاء، أكبر قافلة طبية، ولمدة 4 أيام  لخدمة المواطنين بمدينتي العريش والشيخ زويد ،  في إطار الاحتفالات بأعياد أكتوبر بشمال سيناء، تحت رعاية الجيش الثانى الميدانى القوات المسلحة ..حيث تضم القافلة الطبية  38طبيبا  فى 21 تخصص مختلف  لخدمة المواطنين بشمال سيناء .

 

أربعة أيام:

ويستمر عمل القافلة اعتبارا من اليوم الثلاثاء و لمدة أربعة أيام  مقسمين كالتالي : 
حيث تمارس القافلة عملها يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين ٣ ؛ ٤ اكتوبر  فى مستشفى مدينة الشيخ زويد.، ويومي الخميس والجمعة الموافقين  ٥ ؛ ٦ اكتوبر  امام مركز الإعداد  ،  قبل مطار العريش على  طريق الحفن .

 

يشارك فى القافلة  ، مديرية الصحة بالدقهلية ، المستشفى العسكرى والمستشفى العام  بالعريش  ،  مستشفى الشيخ زويد ،كليتي طب جامعة العريش ،وجامعة سيناء بالاشتراك مع  مستشفى سيناء التخصصي ومستشفى منير ماضي التخصصي . 

ويعاون القافلة ،جمعيه رعايه اسر الشهداء والمصابين ، مؤسسة درغام لجبر الخواطر ، جمعية مصر الخير ، وجمعيه ابو عبيده بن الجراح وجمعية ابناء سيناء ، جمعية الفيروز ، مكتب خدمة المواطنين ، جمعية القئات الخاصة .

وتضم التخصصات الطبية في القافلة :
باطنة عامة ، جراحة اوعية دموية  ،اطفال ، وحميات ، انف واذن وحنجرة ، رمد وجراحة عيون، نساء وتوليد، جراحة عامة ، جراحة عظام، قلب وامراض صدرية ، نفسية وعصبية ، امراض جلدية ، علاج طبيعى وتاهيل ، عظام ،جراحة مخ واعصاب ، اطفال وحديثي الولادة ،جراحة مسالك بولية ، جلدية وتناسلية وامراض ذكورة ،جراحة جهاز هضمى .

إلى  جانب عمل جميع الإشعات "
أشعة رنين ،أشعة مقطعية فى مستشفى العريش العام والعسكرى . مع وجود معمل تحاليل للقافلة ومعمل للنظارات الطبية .مجانا

وفى نفس التوقيت من3 أكتوبر حتى 6اكتوبر  تتواجد جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب المتخصصة فى امراض الكبد والجهاز الهضمى .فى مدينة بئر العبد  وقراها . اليوم الاول مركز بئر العبد  اليوم الثانى  مدينة رابعة  .اليوم  الثالث قرية الروضة اليوم الرابع فى قرية الخربة.

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محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من وزارة الصحة

سيناء قافلة طبية المواطنين طبيبا

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