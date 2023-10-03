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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع تنسيقي للحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسيناء

اجتماع تنسيقي لحملة
اجتماع تنسيقي لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ترأس الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون  الوقائية الاجتماع المسائي للحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانيه لمشرفي وزارة الصحة و مشرفي مديرية الصحة و الادارات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور مجدي عبد الحميد استشاري منظمة الصحة العالمية والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي والدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام 

 

شلل الأطفال:

وقال الدكتور محمد ان التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مسئولية وطنية وواجب إنساني في المقام الأول للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال ، مؤكدا على اهمية التغطية الجغرافية للوصول إلى مستهدف الحملة  بتطعيم كل طفل على أرض المحافظة .

 وأشار  ان   المستهدف الجغرافي هو هدف الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحث و التقصي للوصول إلى الأماكن البعيدة وذات الطبيعة الخاصة  .

 

مؤكدا على دعم وزارة الصحة الكامل للحملة وتوفير كل الامكانيات والموارد وعلى عمل فريق وزارة الصحة  جنبا الي جنب مع المشرفين بالمديرية والإدارات لانجاح الحملة  .

وقد اشاد  باستراتيجية العمل في اليوم الأول وقال إن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الدورات التدريبية بالقطاع الوقائي بشمال سيناء 

 

من جانبه أشار الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، على ضرورة تفعيل دور المشر ف اللصيق ،و التأكيد على تطعيم الأطفال في الفترات المسائية في حالة تواجدهم و أثناء عودتهم من أماكن الرعي والزراعة و سؤال كل ام عن أطفالها كذلك أهمية تطعيم الأطفال المتواجدين بالطرق الرئيسية العامة أثناء التنقل من مكان إلى آخر موضحا ان الوحدات الصحية تعمل حتى التاسعة مساء 

 

و أشارت الدكتورة رحاب اللقاني   مدير البرنامج الموسع للتطعيمات على اهمية متابعة حركة الطعوم مع التأكيد على اهمية تطعيم الفئة العمرية من سن يوم حتى خمس سنوات و اعدادهم ومناظرتهم بالحملة السابقة.. وناقشت اهم السلبيات مع جميع المشرفين للفريق الوزاري وفريق مديرية الصحة والإدارات الصحية 

وقال الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي ان القطاع الوقائي بشمال سيناء،  يشهد دعم كبير من وزارة الصحة و إن التطعيم بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات من سن يوم وحتى ١٠سنوات مجانا للمصريين وغير المصريين لافتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض 

 

وناشد المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة  المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال
وفي ختام الاجتماع أعرب الدكتور طارق عن شكره وتقديره للفريق الوزاري والدكتور محمد عبد الفتاح للدور المثمر والمجهود البناء  لفريق العمل الوزاري من أجل إنجاح الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال.

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