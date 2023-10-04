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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضابط الشرطة شافه بهذا الشكل.. عقوبة رادعة في حق تاجر الترامادول

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة،حكمها في حق مُتهماً بالسجن المُشدد 5 سنوات وذلك لحيازته الترامادول في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً،مع مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

 

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه. 

 

تاجر الترامادول


وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 10 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.


وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه حال مرور النقيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية وردت له معلومات.


ومفاد هذه المعلومات أن المُتهم رجب.أ يحوز مواداً مُخدرة، وانتقل إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره في الطريق العام مُحرزاً 45 قرص لعقار الترامادول أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

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