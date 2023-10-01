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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بالاعتداء على مضيفة طيران ينكر الواقعة.. تفاصيل حادثة القاهرة الجديدة

صدى البلد

أنكر المتهم، في واقعة مضيفة طيران، التهم الموجهة له، والمتمثلة في ملامسة منطقة حساسة من جسد الضحية أثناء مرورها بالطريق المؤدي إلى أحد النوادي بالقاهرة الجديدة.

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وأكد المتهم أنه لم يقصد مضايقة مضيفة الطيران، مضيفا: كل ما حدث أنه أثناء مروري في الطريق، تصادفت مع المُبلغة وأثناء ذلك اصطدمت بها من الخلف دون قصد.

وأنكر المتهم التهم الموجهة له من النيابة العامة والمتمثلة في: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتك عرض المجني عليها، مضيفة طيران، بأن قمت بملامسة جسدها من الخلف بيدك وكان ذلك بغير رضاء منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟ حيث أجاب المتهم:"محصلش .. أنا ايدي خبطت فيها من الخلف من غير ما أقصد".

 

مضيفة طيران

 

وعن تفاصيل الواقعة، أجاب المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، ما الذي حدث اذًا وما هي ظروف عرضك علينا؟ حيث قال المتهم: "اللي حصل إن أنا شغال مدرس وكنت رايح أدي درس لطلبة، وكنت ماشي علي الطريق الرئيسي المؤدي للـ BY وكنت ماسك الموبايل بكلم حد وبكتب لطالب عندي على الواتساب علشان أغير ميعاد الحصة بتاعته، فوجئت بواحدة قدامي أنا خبطت فيها غصب عني من الخلف فلاقتها مرة واحدة فضلت تصرخ فقلتلها أنا آسف وبعد كده سبتها ومشيت ورحت على الحصة وبعد ما خلصت الحصة دي كان عندي ميعاد حصة ثانية وأنا رايح الحصة الثانية فوجئت بالشرطة جات خادتني وودوني على القسم".

أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاماً- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.

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