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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات متعددة في مهرجان سيناء الأول للزيتون.. تفاصيل

جني ثمار الزيتون
جني ثمار الزيتون بالات حديثة

قال الدكتور هاني عبد الله العلاقمي، المنسق العام لمهرجان سيناء الاول للزيتون، إن فعاليات المهرجان تحت رعاية وزير الزراعة واللواء محافظ شمال سيناء ، ومحمد درغام رئيس المهرجان،  تضمنت  عدة فعاليات منها : تنظيم  ماراثون، وافتتاح موسم حصاد محصول  الزيتون ، كما يشمل المهرجان  تنظيم ندوات علمية واقتصادية عن شجرة الزيتون  للمزارعين ،  وعرض فقرات فنية من التراث السيناوي إلى جانب إقامة معرض لمنتجات الزيتون والنباتات الطبية والعطرية،  والمنتجات السيناوية من المشغولات البيئية.


 

كما تم توزيع شتلات زيتون على المواطنين والمزارعين ومفاجآت متعددة الى حانب مسابقات ، واكلات شعبية ، وتوزيع جوائز على الفائزين في جميع المسابقات، .الى جانب تنظيم قافلة طبية على هامش المهرجان لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين .

 

ملكة جمال الزيتون:

وأضاف اللجنة المنظمة المهرجان  طرحت  5  مسابقات  متنوعة ، حيث سيتم توزيع الجوائز  على الفائزين في جميع المسابقات بحضور وزراء وكبار المسؤولين  غدا الخميس.

 

أول مسابقة على هامش مهرجان الزيتون الاول هي "ملكة جمال الزيتون" ،ويشترط أن يكون السن من 8 إلى 15عاما ، وأن تكون حسنة المظهر ، ومن أبناء سيناء او المقيمن على أرضها،و ان تكون لديها موهبة في القاء الشعر او الغناء ...الخ، والتصويت للجماهير والمتابعين على الفيس بنسبة30 درجة و 70 درجة  من خلال اعضاء لجنة التحكيم   لاختيار ملكة جمال مهرجان سيناء الأول للزيتون وجائزة كبرى  للصورة صاحبة اعلا لايكات ومشاركات المسابقات.

 

وتتضمن قائمة المسابقات، مسابقة أفضل مزرعة زيتون نموذجية بالمحافظة ، من حيث عدد الأشجار، والمستندات التي توثق ذلك، ومسابقة أفضل جمعية  تقدم خدماتها للمزارعين بالمحافظة ، ومسابقة افضل مشتل  زيتون ،  وأهم الأصناف التي ينتجها بالمشتل والمستندات التي توثق ذلك ،ومسابقة اخرى لافضل زيتون مائدة. ، ومسابقة لافضل جودة زيت زيتون وافضل عبوة زيت زيتون.

 

كما يعلن مهرجان  سيناء الأول للزيتون عن إقامة مسابقة أفضل أكلة سيناوية على هامش فعاليات اليوم الرابع من مهرجان سيناء الأول للزيتون وأفضل دراسة جدوى حول مشروعات الزيتون، حيث يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة غدا الخميس 5 اكتوبر 2023م في حفل ختام المهرجان.

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شمال سيناء تستقبل أكبر قافلة طبية لخدمة المواطنين

سيناء مهرجان الزيتون فعاليات مسابقات

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