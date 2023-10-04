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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة

ندوة بكلية السياحة
ندوة بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

 

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية وتوعوية عن حرب أكتوبر المجيدة ضمن سلسلة الأنشطة والفاعليات التى تنظمها الجامعة احتفالاً بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

شارك في الندوة اللواء هاشم أبو الفضل رئيس عمليات أحد كتائب الدفاع الجوى ـ سلاح الدفاع الجوى، واللواء أركان حرب أحمد خيرى الشيوى قائد سرية الدبابات الفرقة 21 مدرعات، واللواء محمد السيد أحمد طه مساعد رئيس فرع الإستطلاع بقيادة وحدة المظلات ـ سلاح المظلات، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطيه عميد الكلية، والدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد أحمد الجزيري رئيس قسم التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الإتصال العسكري بجامعة الإسكندرية، ونخبة من القيادات التي عاصرت حرب أكتوبر، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

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وقد أكد اللواء هاشم أبو الفضل رئيس عمليات أحد كتائب الدفاع الجوى ـ سلاح الدفاع الجوى فى كلمته أن مصر باقية ومترابطة، وأوصى الشباب بالحفاظ على الوطن ومواصلة المسيرة للنهوض بوطننا مصر ، وقدم شرح مفصل عن الإستعدادات التى قام بها الجيش قبل بدء الحرب، وخطة الخداع الإستراتيجى لتوفير عنصر المباغته للعدو لإسترداد أرض مصر الحبيبة.

كما أكد اللواء أركان حرب أحمد خيرى الشيوى قائد سرية الدبابات الفرقة 21 مدرعات أن مخططات مصر فى حرب أكتوبر تدرس حالياً فى أكاديميات الحرب حول العالم، وخلال كلمته أوضح أن تكاتف الدول العربية مع مصر خلال الحرب ساعد فى نجاحها.

وقام اللواء محمد السيد أحمد طه مساعد رئيس فرع الإستطلاع بقيادة وحدة المظلات ـ سلاح المظلات بتوضيح خطة الإستطلاع فى شمال وجنوب سيناء للإستعداد للحرب، كما أوضح دور قوات الصاعقة والمظلات خلال الحرب.

وفى كلمتها رحبت الدكتورة عبير عطيه عميد الكلية بالحضور من أبطال حرب أكتوبر وقدمت لهم الشكر على ما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن، وأكدت أن الهدف من الندوة هو تعريف الطلاب والأجيال الجديدة بتاريخ الآباء والأجداد ممن شاركوا فى الحرب، وتذكيرهم ببطولات الشعب المصرى العظيم صاحب الحضارة والتاريخ الذى قدم ملحمه مع خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة، كما أكدت على أن حب الوطن موروث فى جينات الشباب المصرى الواعى والمتحمس لبناء الوطن والدفاع عنه فى أى وقت.

كما هنأت الدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الطلاب بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر وأيضاً ببدء العام الدراسى الجديد، وأكدت على أن كل منا مقاتل فى جبهته ومكان عمله، وأضافت أن حب مصر وروح أكتوبر موجودة بداخلنا للأبد.

وفى نهاية اللقاء قامت الدكتورة عبير عطيه بتكريم أبطال القوات المسلحة من الحضور .

الاسكندرية سياحة وفنادق حرب اكتوبر ندوة اليوبيل الذهبى أبطال أكتوبر

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