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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف: 15 شركة بالقطاع تبحث التعاون الاقتصادي مع الهند

غرفة الطباعة والتغليف
غرفة الطباعة والتغليف

شاركت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وعدد من شركات القطاع في اللقاءات الثنائية مع عدد من الشركات الهندية بمجال التغليف المرن في إطار رؤية الغرفة لزيادة التعاون الصناعي بين الشركات المصرية ونظيرتها في الهند التي تشهد تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات خلال بيان اليوم، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندي إلي مصر حالياً في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين مصر والهند.

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وأشار بيان الغرفة إلي أن ممثلي 15 شركة بقطاع التغليف والطباعة يشارك في اللقاءات الثنائية B2B مع نظيرتها الهندية من أجل التوصل إلي توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات بين البلدين والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.


يشار إلى أن هذه الزيارة للشركات الهندية في مصر ينظمها اتحاد الصناعة الهندي ضمن وفد تجاري يزور القاهرة وشرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، للمشاركة في لقاء الأعمال الهندي المصري الذي ينظمه اتحاد الصناعة الهندي (CII) بالشراكة مع اتحاد المطورين العقاريين والجمعيات الهندية .

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