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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف: مد الاشتراك في «Arab StarPack» لـ 22 سبتمبر 2023

صدى البلد

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، مد الاشتراك في مسابقة Arab StarPack Pro، والتي يجرى تنظيمها بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالشراكة مع المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" إلى 22 سبتمر 2023 بدلاً من 15 سبتمبر .

ودعت الغرفة الشركات بقطات التغليف للاشتراك في هذه المسابقة المهمة والتي تستهدف تمكين الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتغليف، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية العربية والقطاعات الأخرى في المنطقة العربية.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف، في بيان لها اليوم، الأحد، إنه تم توسيع آفاق المسابقة من خلال طرح الدورة الثانية من المسابقة الصناعية ستار" باك برو "العربي"، والتى تستهدف الشركات والصناعات العاملة في قطاع التغليف في المنطقة العربية.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة من جوانب التسويق والابتكار، حيث سيتم اختيار أفضل تصميم عربي لتغليف السلع الاستهلاكية والصناعية بهدف تسليط الضوء على أهمية التغليف كقيمة مضافة للسلع وكأداة تسويق لجذب المستهلك، وسيتمكن الفائزون من الحصول على فرصة المشاركة بمسابقة "نجوم التغليف العالمي" التي تنظمه المنظمة العالمية للتغليف (WPO).

يشار إلى أن مسابقة "ستار باك برو" تنعقد تحت لواء المنظمة العالمية للتغليف (WPO)، وهي تعدّ الأولى من نوعها في مجال التغليف في العالم العربي، وستفتح الباب أمام الشركات العربية للمشاركة في مسابقات التغليف الدولية، لا سيما مسابقة"World Star" التي تنظمها المنظمة العالمية للتغليف (WPO)، وتشكل هذه المسابقة جسر عبور للشركات العربية.
 

 

غرفة صناعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو

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