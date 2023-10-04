رويترز: اجتماع منظمة أوبك+ القادم 26 نوفمبر

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لـ منظمة أوبك+ سيكون يوم 26 نوفمبر المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وأضافت وزارة الطاقة السعودية، أن إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، سيقارب الـ 9 ملايين برميل يوميًا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، موضحا أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

وأكد المصدر السعودي، أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.