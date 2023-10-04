رسميا.. السعودية تعلن استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الممكلة العربية السعودية ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر حتى نهاية العام، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م.

وتم تمديد الخفض الطوعي ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.