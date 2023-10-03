عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إن هناك آلية محددة لاستعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها.

وأوضحت الموارد البشرية السعودية أنه يجب على كل من حصل على معاش الضمان الاجتماعي بغير وجه حق إعادة تلك المبالغ ومن ذلك: "ذوو المتوفى مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لم يتم إبلاغ الوزارة بوفاته"، و"من يدخل بيانات خاطئة أثناء التسجيل".

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق".

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن موقف العمالة في المنشآت التي يتم نقل ملكيتها.

وأضافت الموارد البشرية، عبر منصة “إكس”، أنه “عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل”.

وأوضحت أن “الإجراء التالي لذلك يتضمن تحويل ملف المالك السابق إلى تحت الاجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد ، ويتم نقل العمالة تلقائياً”