سفير السعودية في مصر يلتقي نظيره النمساوي

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة، اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى القاهرة جورج بوستينجر.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كانت السفارة السعودية في القاهرة، قد أعلنت أن يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر، عطلة رسمية للعاملين بالسفارة تزامناً مع عطلة الحكومة المصرية بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أنها من المقرر أن يستأنف العمل بالسفارة يوم الأحد الموافق 8 اكتوبر.

يذكر أن حسن شحاتة وزير العمل، أعلن أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.