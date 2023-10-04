عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: نسعى لتعزيز التصدير والوصول إلى أسواق دولية جديدة

حوار فريق صدي البلد
حوار فريق صدي البلد مع عميد جامعة عين شمس

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر شهدت في السنوات العشر الماضية، تحولات هامة ونجاحات في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو القطاع الحيوي الذي يعتبر حجر الزاوية للاقتصاد في معظم الدول حول العالم، وليس فقط في مصر، لأن الزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي جزء حيوي من حياتنا وجودتنا، حيث تلعب الزراعة دورًا مهمًا في توفير الغذاء والسلع الزراعية الأساسية التي نحتاجها يوميًا.

txt

عميد زراعة عين شمس: البحث العلمي ساعد في زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي

txt

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. استمرار إتاحة التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب

وقال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الزراعة تسهم أيضًا في توفير فرص عمل للكثير من الناس وتعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دورها المهم في الحفاظ على البيئة وتوازن النظام البيئي.

وشدد الدكتور أحمد جلال، على ضرورة يجب أن نكرم ونقدر دور الزراعة والمزارعين ونعمل جميعًا على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته، لان من خلال تحسين تكنولوجيا الزراعة وزيادة الاستثمار في هذا المجال، يمكننا تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن منع التعدي على الأراضي الزراعية وتفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للحفاظ على هذه الأراضي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، لذلك يجب تشديد القوانين وتطبيقها بصرامة لمنع أي انتهاكات، لان الأراضي الزراعية تشكل الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع الزراعي وضمان توفير الغذاء للمواطنين، موضحًا أن الاستثمار في الحفاظ على هذه الأراضي يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، حيث يمكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار جلال، إلى أن يجب تعزيز الوعي بأهمية الزراعة وأثرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتشجيع الزراعة المستدامة والاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية المتاحة دون التسبب في تدهورها، لتكون حماية الأراضي الزراعية وتحسين إدارتها أحد الأولويات لضمان توفير الغذاء الصحي والمستدام للمجتمع، لان مصر تعتمد بشكل كبير على أراضي النيل والدلتا القديمة لزراعة محاصيلها الرئيسية، لذا يجب الحفاظ على هذه الأراضي ومنع أي تعديات عليها.

واختتم عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس قائلاً: “نسعى لتعزيز التصدير والوصول إلى أسواق دولية جديدة، سنعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير استراتيجيات تسويق أفضل لتعزيز التصدير”.

عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس قطاع الزراعة استقرار الاقتصاد الوطني توازن النظام البيئي تعزيز الوعي أهمية الزراعة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. خطوات للحصول عليها

عميد زراعة عين شمس يوضح أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة حكم الرئيس

أستاذ جامعي: الرئيس السيسي قاد بلاده لنمو اقتصادي عبر دعم وتطوير الزراعة

ترشيحاتنا

قرار هام من السلطات المصرية بشأن الكويتيين

حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة في معهد ناصر.. صور

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ