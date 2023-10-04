عميد زراعة عين شمس: نسعى لتعزيز التصدير والوصول إلى أسواق دولية جديدة

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر شهدت في السنوات العشر الماضية، تحولات هامة ونجاحات في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو القطاع الحيوي الذي يعتبر حجر الزاوية للاقتصاد في معظم الدول حول العالم، وليس فقط في مصر، لأن الزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي جزء حيوي من حياتنا وجودتنا، حيث تلعب الزراعة دورًا مهمًا في توفير الغذاء والسلع الزراعية الأساسية التي نحتاجها يوميًا.

وقال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الزراعة تسهم أيضًا في توفير فرص عمل للكثير من الناس وتعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دورها المهم في الحفاظ على البيئة وتوازن النظام البيئي.

وشدد الدكتور أحمد جلال، على ضرورة يجب أن نكرم ونقدر دور الزراعة والمزارعين ونعمل جميعًا على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته، لان من خلال تحسين تكنولوجيا الزراعة وزيادة الاستثمار في هذا المجال، يمكننا تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن منع التعدي على الأراضي الزراعية وتفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للحفاظ على هذه الأراضي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، لذلك يجب تشديد القوانين وتطبيقها بصرامة لمنع أي انتهاكات، لان الأراضي الزراعية تشكل الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع الزراعي وضمان توفير الغذاء للمواطنين، موضحًا أن الاستثمار في الحفاظ على هذه الأراضي يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، حيث يمكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار جلال، إلى أن يجب تعزيز الوعي بأهمية الزراعة وأثرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتشجيع الزراعة المستدامة والاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية المتاحة دون التسبب في تدهورها، لتكون حماية الأراضي الزراعية وتحسين إدارتها أحد الأولويات لضمان توفير الغذاء الصحي والمستدام للمجتمع، لان مصر تعتمد بشكل كبير على أراضي النيل والدلتا القديمة لزراعة محاصيلها الرئيسية، لذا يجب الحفاظ على هذه الأراضي ومنع أي تعديات عليها.

واختتم عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس قائلاً: “نسعى لتعزيز التصدير والوصول إلى أسواق دولية جديدة، سنعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير استراتيجيات تسويق أفضل لتعزيز التصدير”.