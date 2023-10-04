عميد زراعة عين شمس: البحث العلمي ساعد في زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن البحث العلمي يلعب دورًا بارزًا في تطوير قطاع الزراعة في مصر، وذلك من خلال الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون له على زيادة إنتاجية الزراعة وتحسين جودة المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور أحمد، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إنتاج الأراضي الزراعية يزداد بشكل كبير عندما يتم استخدام التقنيات والطرق الحديثة في الزراعة، تساعد في تحسين جودة المحاصيل والحفاظ على الإنتاجية وزيادة قيمتها التجارية، موضحًا أن الزراعة الحديثة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال تقليل الهدر والفاقد وزيادة الكفاءة.

وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر تعتبر مصدرًا هامًا للبحث العلمي في مجال الزراعة، حيث تضم العديد من المعاهد البحثية والجامعات التي تعمل على تطوير هذا القطاع، تستفيد الدولة والمزارعين من نتائج هذا البحث لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم.

وقال الدكتور أحمد جلال، نعمل على التحديات التى يواجهها القطاع الزراعى إجمالياً حيث نسعى لزيادة الأنتاج الزراعى تحت ظروف التحديات الحالية التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية التى تؤثر على الأمن الغذائى فنعمل على استنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية أصناف عالية الإنتاجية تحت ظروف الحرارة والبرودة والتقلبات المستمرة فى الطقس.

وأشار عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض الأمور التي تسلط الضوء على أهمية البحث العلمي في هذا القطاع:

تحسين السلالات النباتية والحيوانية:

يجرى البحث العلمي في تطوير سلالات جديدة من النباتات والحيوانات تكون أكثر تحملاً للظروف المناخية وتنتج محاصيل ومنتجات حيوانية ذات جودة عالية.

زيادة إنتاجية المحاصيل:

يعمل الباحثون على تطوير تقنيات جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مثل تقنيات الزراعة الدقيقة واستخدام المبيدات والأسمدة بكفاءة أكبر.

مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية:

يعمل الباحثون على تطوير طرق فعّالة لمكافحة الآفات والأمراض التي تهدد المحاصيل والمواشي.

تطوير التكنولوجيا الزراعية:

يعمل الباحثون على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة، مثل استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي.

توفير المعرفة والتدريب:

يسهم البحث العلمي في توفير المعرفة والتدريب للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي حول أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.