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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. استمرار إتاحة التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

استمرار إتاحة التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب.. يواصل مكتب التنسيق ، فتح باب التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل ببين الكليات والمعاهد وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

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نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

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رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. خطوات للحصول عليها

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

استمرار إتاحة التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب.. وتصدر خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل»، حيث يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن اخر موعد لغلق باب تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات.

استمرار إتاحة التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب.. ويساعد تقليل الاغتراب طلاب الدبلومات الفنية 2023 على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

إتاحة تقليل الاغتراب 2023

استمرار إتاحة التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب.. وظهرت جملة سيتم غلق تقليل الاغتراب يوم الخميس الموافق 5/10/2023 الساعة الخامسة عند خانة خدمات خدمات تنسيق الشهادات الفنية، ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الذين لم يستفيدوا سابقًا من التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تنسيق القبول بالجامعات، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

ويتاح التقديم لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

-تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:

بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول

اختيار طباعة بطاقة الترشيح

ويتم التقديم على تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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