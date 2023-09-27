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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 .. الشروط وخطوات التقديم

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

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تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. تصدر تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث جوجل ، حيث يبحث طلاب التعليم الفني بنظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه ومحافظته، وذلك حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. ويتم التقديم لتقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. هناك مجموعة من الضوابط والخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، كشروط أساسية للتقديم على تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.

عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

شروط تقليل الاغتراب:

أولا: التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

ومن بين القواعد والشروط، أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

خطوات وشروط التحويل من كلية لكلية 2022 :

الرابط الرسمي للتقديم في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية

ويتاح التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

خطوات الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات «تجاري – فندقي – صناعي – زراعي» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتنفيذ الخطوات التالية:

اولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

ثانيا: اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ثالثا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب

رابعا: الضغط على الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لتظر النتيجة للطالب فور اعتمادها

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنيه 2023

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:

بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول

اختيار طباعة بطاقة الترشيح

ويتم التقديم على تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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