برقم الجلوس.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد الحصول على النتيجة التقديم الى مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال الضغط على الرابط التالي ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تسجيل رغبة تقليل الاغتراب ثم تسجيل بيانات الطالب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. ويمكن لكل من يرغب في التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الدبلومات الفنية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنـــا، والموقع متاح حاليا، وتظهر خانة تقليل الاغتراب للطلاب.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. ويبحث طلاب الدبلومات الفنية الذين رشحهم مكتب التنسيق للمعاهد والكليات المختلفة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية سواء لنظام 3 سنوات أو نظام 5 سنوات لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب في التحويلات بين الكليات والمعاهد.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. هناك مجموعة من الضوابط والخطوات تم الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، كشروط أساسية للتقديم على تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023:

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

-تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.

-عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

شروط تقليل الاغتراب

أولا: التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

ومن بين القواعد والشروط أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، على أن يكون التحويل لمرو واحدة فقط.

ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

-يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات «تجاري – فندقي – صناعي – زراعي» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتنفيذ الخطوات التالية:

اولا :الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

ثانيا: اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ثالثا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب

رابعا :الضغط على الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لتظر النتيجة للطالب فور اعتمادها