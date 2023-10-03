رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. خطوات للحصول عليها

ينتظر الطلاب الدبلومات الفنية 2023 نتيجة تقليل الاغتراب في مختلف محافظات الجمهورية، ويشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث يحرصوا على موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، وخاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

ويبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

وأعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القليلة الماضية.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وأوضح مكتب تنسيق القبول في الجامعات أنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالى: رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

-يختار الطالب خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

-يقوم الطالب بالضغط على اختيار نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

-يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.

-يقوم الطالب بإدخال رقم الدخول.

-يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

-يقوم الطالب بالضغط علي الخطوة التالية.

-تظهر للطالب نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

التسجيل في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وأشار مكتب تنسيق القبول في الجامعات إلى أنه مازل متاح تقديم طلبات التحويل بين الكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، ذلك للطلاب غير المستفيدين والمتخلفين عن تسجيل طلبات التحويل.

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- يقوم الطالب بالضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.

- يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الدخول.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- يقوم الطالب بالضغط على اختيار قائمة جديدة.

- يقوم الطالب بالضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

- يقوم الطالب بإدخال الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم التأكيدي.

- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل.