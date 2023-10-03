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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد زراعة عين شمس يوضح أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة حكم الرئيس

عميد كلية الزراعة
عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن عندما نتحدث عن إنجازات مصر في قطاع الزراعة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجد أن هذا القطاع قد شهد تحولات جذرية وإنجازات هامة تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين وتعزيز الاستدامة الزراعية، حيث تعتبر الزراعة واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد المصري والتي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء.

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وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هذه الإنجازات تظهر التزام مصر بتحقيق الاستدامة الزراعية وزيادة إنتاج الغذاء وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، وتعكس هذه الجهود الريادة والرؤية الاقتصادية للرئيس السيسي في تطوير الزراعة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأشارالدكتور أحمد جلال، إلى أن من بين أهم الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة في مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي، يمكن التطرق إلى النقاط التالية:

زيادة الإنتاج الزراعي:

شهدت مصر زيادة كبيرة في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقمح والقطن والذرة. وهذا يعزز الأمن الغذائي للبلاد ويقلل من الاعتماد على واردات الغذاء.

مشروع توسعة الصرف الزراعي:

تم تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة شبكة الصرف الزراعي في مصر، مما ساهم في زيادة المساحات الزراعية المستفادة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

تحسين مكافحة الآفات الزراعية:

تم اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض التي تؤثر على المحاصيل، وهذا يقلل من فاقد المحاصيل ويحسن نوعية المنتجات.

استثمار في البنية التحتية الزراعية:

شهدت البنية التحتية الزراعية في مصر تطويرات كبيرة مما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وزيادة الصادرات.

الاعتماد على تقنيات زراعية حديثة:

تم استخدام تقنيات زراعية حديثة مثل الري بالتنقيط واستخدام الأسمدة العضوية والبيولوجية، هذا يزيد من كفاءة استخدام الموارد ويحسن الإنتاج.

زيادة الصادرات الزراعية:

شهدت مصر زيادة في صادرات المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الاقتصاد.

عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور أحمد جلال الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الزراعة البنية التحتية Jobs Education

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