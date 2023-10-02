10 سنوات من الإنجازات.. تقدم بارز في الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن استمرار الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتركيز وزارة التعليم العالي على الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد يعكس التزام مصر بتعزيز الرياضة وتطويرها على المستوى الوطني، مما يسهم في بناء جيل مصري صحي ومتميز رياضيًا ونفسيًا.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد تساهم أيضًا في بناء شخصيات قوية للطلاب، فهي تعلمهم التحفيز والالتزام والتفكير الإيجابي والتحكم في الضغوط، هذه العوامل تجعل الطلاب مستعدين لمواجهة التحديات في الحياة اليومية وفي مساراتهم المهنية المستقبلية.

وأضاف "شحاتة"، أن الجامعات تلعب دورًا حاسمًا في اكتشاف المواهب الرياضية، فعندما يتاح للطلاب الفرصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية، يمكن أن يتم اكتشاف المواهب المخفية وتطويرها، هذا يؤدي إلى تمثيل مصر في المنافسات الرياضية الدولية وتحقيق الإنجازات على المستوى العالمي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن بفضل هذه الجهود والاستثمار في الأنشطة الطلابية، أصبحت الجامعات المصرية مراكز مهمة لتطوير المواهب الرياضية وتحقيق النجاحات على الساحة الرياضية.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن يعتبر استعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الدولي أمرًا ذو أهمية كبيرة، فقد تمثلت هذه الأهمية في العديد من الجوانب المهمة التي ساهمت في تطوير الرياضة وتعزيزها في مصر، موضحًا أن باستعادة دور الجامعات في الساحة الرياضية، يمكن تحقيق هذه الفوائد:

-تطوير المواهب:

الجامعات تمتلك قاعدة واسعة من الطلاب المهتمين بالرياضة والذين يمكن اكتشاف مواهب رياضية مميزة بينهم. عندما تستعيد الجامعات دورها في تطوير الرياضة، يتاح المجال لاكتشاف المزيد من المواهب وتطويرها.

-البحث والابتكار:

الجامعات تشجع على البحث والابتكار في مجالات الرياضة، مما يمكنها من تطوير تقنيات وأساليب تدريبية مبتكرة تسهم في تحسين أداء الرياضيين.

-توجيه الكوادر الفنية:

يمكن للجامعات أن تقدم برامج تدريبية للمدربين والإداريين الرياضيين، مما يرفع مستوى الكفاءة في مجال الرياضة ويزيد من فعالية الإشراف على الفرق والأندية الرياضية.

-الرياضة الجامعية:

تسهم الجامعات في تنظيم ودعم الألعاب والبطولات الجامعية، مما يشجع على المشاركة الرياضية ويخرج أبطالاً جامعيين يمثلون مؤسستهم.

-تعزيز اللياقة والصحة:

يمكن للجامعات أن تلعب دورًا في توعية الطلاب والمجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية.

-تعزيز الهوية الوطنية:

عندما تحقق الجامعات النجاحات الرياضية على الساحة الوطنية، يشعر الناس بالفخر والانتماء إلى جامعاتهم ومصر ككل.