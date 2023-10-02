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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبيرة تربوية: رفع مستوى الأنشطة الرياضية بمصر نتيجة لرؤية ودعم رئاسي فعال

الأنشطة الرياضية
الأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة الرياضية في مصر شهدت في السنوات العشر الاخيرفة، تقدمًا نوعيًا وتحسنا كبيرا، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحة أن هذا الدعم غير المسبوق أسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى الأنشطة الرياضية في مصر.

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وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بتربية عين شمس، أن لدعم الأنشطة الطلابية وتعزيزها دورًا مهمًا في تطوير الجامعات وبناء الشخصيات الطلابية وتعزيز سمعة مصر كوجهة تعليمية متميزة، موضحة أن التفاني في تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي بين الطلاب وتوفير منصة لعرض مواهبهم وإبداعاتهم، يظهر الاهتمام الكبير بتنويع وتوسيع الأنشطة الطلابية بهدف تحفيز الطلاب على الانخراط في تجارب تعليمية وثقافية ورياضية تنمي مهاراتهم وتكمل مسارهم الأكاديمي.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن هذه الجهود الحثيثة لم تقتصر على السطح، بل تجلى تأثيرها في نجاحات محلية تتجلى في تفوق الطلاب وتحقيق الإنجازات الرياضية البارزة، ولكن لم يكتفِ النجاح بالحدود الوطنية، بل امتد إلى الإقليم والعالم، حيث برزت مؤسسات التعليم العالي المصرية في الرياضات الدولية وأثبتت مكانتها على المستوى العالمي.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن تحقيق التميز على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية يتطلب جهودًا مستمرة واستراتيجية متنوعة، ويجب على مؤسسات التعليم العالي الاستمرار في هذا السياق، وتنظم مسابقات لتحديد أفضل جامعة في مجالات متنوعة مثل الاستعداد للعام الدراسي وتطوير العشوائيات والتحول الرقمي والأنشطة الرياضية، لان هذه المسابقات تشجع على التنافس الصحي بين الجامعات وتشجيع الجامعات على تحسين أدائها في مجموعة متنوعة من المجالات.

وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للأنشطة الرياضية ساهم بشكل كبير في تطوير وتحسين القطاع الرياضي في مصر، وزيادة تأثيره على الساحة الدولية، ومن أبرز التطورات التي شهدتها الأنشطة الرياضية في مصر خلال هذه الفترة:

-بناء المرافق الرياضية:

تم بناء وتجهيز العديد من المرافق الرياضية الحديثة والمتقدمة في مختلف الجامعات المصرية، وتشمل هذه المرافق استادات رياضية، ومراكز تدريب، وصالات لممارسة الرياضات المختلفة.

-تنظيم البطولات والمسابقات:

تم تنظيم العديد من البطولات والمسابقات الرياضية على مستوى وطني ودولي، مما ساهم في رفع مستوى المنافسة الرياضية وجذب الأنظار إلى الرياضة المصرية.

-تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة:

تم تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة واعتبارها جزءًا مهمًا من حياتهم، وهذا يأتي ضمن جهود للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية للشباب.

-تمثيل مصر في المنافسات الدولية:

توفير بيئة رياضية تسمح للرياضيين الموهوبين بالاستعداد والتأهيل للمشاركة في المسابقات الرياضية الدولية وتمثيل مصر على المستوى العالمي.

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