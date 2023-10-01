بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ينتظر الطلاب الدبلومات الفنية 2023 نتيجة تقليل الاغتراب في مختلف محافظات الجمهورية، ويشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث يحرصوا على موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، وخاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

وتصدر تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث جوجل، حيث يبحث طلاب التعليم الفني بنظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء الأحد الماضى، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه ومحافظته، وذلك حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

ولكل من يتساءل عن موعد ظهور نتيجة الاغتراب 2022-2023، يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني خلال 72 ساعة من بعد غلق باب تقليل الاغتراب، حيث يتم كتابة رقم الجلوس والرقم السري ليتعرف الطالب على قبول طلب التحويل الخاص به من عدمه، وتعد فترة 72 ساعة هي الفترة المعلن عنها بشكل ثابت لظهور نتائج جميع الإجراءات المتعلقة بتنسيق الثانوية العامة.

كشف مصدر مسئول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023 ، يأتي بعد غلق باب التسجيل بـ 72 ساعة على الأكثر، كما أوضح أنه يتم الإعلان عنها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم الدخول علية عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأشار إلى أن خطوات الاستعلام عن النتيجة بسيطة وليست معقدة، حيث يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على الموقع ثم يختار خدمات تنسيق الشهادات الفنية، وبعدها يكتب الرقم السري الموجود على الشهادة، ورقم الجلوس الخاص به، ثم يضغط على عبارة "تم التسجيل"، لتظهر له النتيجة إذا كان جرى الإعلان عنها رسميا.

ويتاح الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ بعد غلق باب تلقي طلبات تقليل الاغتراب بحوالي ٧٢ ساعة

وكشف موقع التنسيق الإلكتروني، عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لعام للدبلومات الفنية؛ حيث أن ظهرت جملة “ترقبوا نتيجة تقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمي” أثناء خانة تنسيق الدبلومات الفنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2023 لـ طلاب الدبلومات الفنية وتكون بطريقة بسيطة بالسطور التالية، للحصول عليها عقب إعلانها مباشرة، والتي قد جاءت وهي كالتالي:

يجب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط يكون على عبارة خدمة تقليل الاغتراب 2023.

يجب كتابة الرقم السري وكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

سوف تظهر نتيجة تقليل الاغتراب أمامك 2023 عقب ظهورها.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

وهناك مجموعة من الضوابط والخطوات والتي قد تم الإعلان عنها من خلال المجلس الأعلى للجامعات وعبر وزارة التعليم العالي، وذلك كشروط أساسية للتقديم على تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023:

التحويل المناظر سيكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.

عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.