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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متاح الآن.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 هو أهم ما يبحث عنه طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعدما أغلق موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية بوابة مصر الرقمية باب تسجيل تقليل الاغتراب وتقديم التحويلات لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الرسمي.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

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لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب

رابط نتيجة تقليل الاغتراب

ويبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن رابط و موعد  نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023  عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع التخصصات، حيث يعد رابط نتيجة تقليل الاغتراب من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

شغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم مع انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023، معرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث يحرصون على موعد نتيجة التحويلات ما بين الكليات والمعاهد، خاصة عقب انتهاء تسجيل رغباتهم من ضمن تقليل الاغتراب، طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وتم إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2023، حيث تم مد فترة تسجيل الرغبات لضمان تسجيل الطلاب في استمارة التنسيق من جميع محافظات الجمهورية، وذلك نظرا لعدد الطلاب هذا العام عن العام الماضي.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. ويبحث طلاب الدبلومات الفنية الذين رشحهم مكتب التنسيق للمعاهد والكليات المختلفة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية سواء لنظام 3 سنوات أو نظام 5 سنوات لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب في التحويلات بين الكليات والمعاهد.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

أولا: تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية، سيتم تفعيله فور ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.

ثانيا: الضغط على أيقونة نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للدبلومات الفنية.

ثالثا: إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاصين بالطالب.

رابعا: ستظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم بتقليل الاغتراب.

وأخيرا: اضغط على طباعة بطاقة الترشيح لاستكمال أوراق التقديم في الكلية.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. هناك مجموعة من الضوابط والخطوات تم الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، كشروط أساسية للتقديم على تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023: 

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات. 

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة. 

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. 

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.  

- لا توجد تحويلات ورقية. 

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط. 

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 

- تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب. 

- عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

شروط تقليل الاغتراب
أولا: التحويل بين الكليات الجامعية:

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

ومن بين القواعد والشروط أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة 

- يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية. 

- لا توجد تحويلات ورقية. 

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

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