عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023.. تصدر تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث جوجل، حيث يبحث طلاب التعليم الفني بنظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023 .

 

وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء الأحد الماضى، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه ومحافظته، وذلك حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

txt

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

txt

خبراء يكشفون لـ صدى البلد أهم الطرق للارتقاء بمستوى الخريجين وفتح آفاق في سوق العمل

نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن رابط و موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023  عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع التخصصات.

موعد غلق تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023.. وتم غلق رابط تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية مساء امس الاربعاء ٢٧ سبتمبر  في تمام الساعة الرابعة عصرا  

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023.. يبحث طلاب الدبلومات الفنية الذين رشحهم مكتب التنسيق للمعاهد والكليات المختلفة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية سواء لنظام 3 سنوات أو نظام 5 سنوات لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب في التحويلات بين الكليات والمعاهد.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسئول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023 ، يأتي بعد غلق باب التسجيل بـ 72 ساعة على الأكثر، كما أوضح أنه يتم الإعلان عنها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم الدخول علية عبر الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/%20

خطوات الاستعلام عن النتيجة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023.. وأشار إلى أن خطوات الاستعلام عن النتيجة بسيطة وليست معقدة، حيث يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على الموقع ثم يختار خدمات تنسيق الشهادات الفنية، وبعدها يكتب الرقم السري الموجود على الشهادة، ورقم الجلوس الخاص به، ثم يضغط على عبارة "تم التسجيل"، لتظهر له النتيجة إذا كان جرى الإعلان عنها رسميا.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023.. ويتاح الحصول علي نتيجة تقليل  الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ بعد غلق باب تلقي طلبات تقليل الاغتراب بحوالي ٧٢ ساعة

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري

- الضغط على عبارة تم التسجيل.

- الاطلاع علي نتيجة تقليل الاغتراب.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية إعلان نتيجة تقليل الاغتراب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

احترفت الأعمال المنافية للآداب منذ 6 أشهر .. اعترافات مثيرة لفتاة الجيزة

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

موضوعات متعلقة

خبير: تنوع التخصصات العلمية يشكل مفتاحًا حيويًا لتعزيز البنية التحتية التعليمية

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الشروط والرابط الرسمي

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 .. الشروط وخطوات التقديم

بعد مطالبة الرئيس بتغيير ثقافة التعليم الجامعي| خبراء: يجب وقف القبول بالكليات النظرية.. ويؤكدون: القرارات السياسية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه مصير الخريجين

ترشيحاتنا

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

رغم تصاعد التوترات.. اليابان تؤكد استمرار توافد السياح الصينيين بكثافة إلى طوكيو

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات القادمة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من وجبة سمك البساريا الموجودة بالأسواق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

طريقة عمل خبز بالسمسم.. الخطوات والمقادير

فوائد مذهلة لتناول اللب السورى|تعرف عليها

تعرف على فوائد الكرات الطبية

فيديو

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ