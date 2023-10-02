آخر موعد لغلق باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن استمرار فتح باب التقديم إلكترونيا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية (الدبلومات - الماجستير - الدكتوراه) للعام الجامعي 2023 - 2024، وذلك حتى موعد أقصاه السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

عن طريق الموقع الرسمي لنظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS من خلال الرابط التالي: https://ums.asu.edu.eg

وعلى أن يقوم المتقدمون بإحضار أصول الأوراق إلى إدارة الدراسات العليا بالدور الأرضي مبنى أ خلال موعد غايته يومان من تاريخ التقديم الإلكتروني.

كما يمكنكم الاطلاع على شروط الأقسام العلمية للالتحاق ببرنامجي تمهيدي الماجستير وتأهيلي الدكتوراه.

والأوراق المطلوبة للتقديم لبرامج الدراسات العليا الاكاديمية من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3OEmQvu

وتسهيلا على المتقدمين، تم إعداد فيديو يوضح الخطوات الاسترشادية لكيفية تقديم الطلاب المصريين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية إلكترونيا على نظام UMS من خلال الرابط التالي: bit.ly/UMS-PG

علماً بأنه يتم تقديم أوراق الطلاب الوافدين للاتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية أو المهنية من خلال منصة “ادرس في مصر” من خلال الرابط التالي https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وكان قد أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية العلوم رافقه خلالها الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية و الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب التعليم و الطلاب للوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

بدأت الجولة باطمئنان الدكتور عبد الفتاح سعود ، على سير العملية التعليمية ، حيث تفقد عددا من المدرجات ومرافق الكلية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب و قام سيادته بحضور محاضرة في الكيمياء مستوى ثاني مع الطلاب.

وقدم للطلاب بعض النصائح الأبوية والاكاديمية متمنيا لهم عام دراسي موفق وحثهم علي بذل اقصى جهد وتحقيق المأمول منهم لجامعتهم العريقة جامعة عين شمس.